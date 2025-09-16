أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته في إحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات مادية على قطعة أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

زوج ينهي حياة زوجته في إحدى قرى المنيا بسبب خلافات مادية

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شخص على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة " سكين" بسبب خلافات مادية بينهم على قطعة أرض.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة " ه.م" 28 عام.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

