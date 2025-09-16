الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زوج ينهي حياة زوجته في إحدى قرى المنيا بسبب خلافات مادية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته في إحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات مادية على قطعة أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

زوج ينهي حياة زوجته في إحدى قرى المنيا بسبب خلافات مادية

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شخص على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات باستخدام آلة حادة " سكين" بسبب خلافات مادية بينهم على قطعة أرض.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة " ه.م" 28 عام.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا

شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا

الجمال الخداع في البهنسا، بحيرة ساحرة تحمل في مياهها خطرًا (فيديو وصور)

محافظ المنيا: استفادة 250 ألف مواطن من خدمات حملة “100 يوم صحة”

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق في المنيا

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 في دلجا بالمنيا.. أعدت أرغفة الخبز المسمومة بهدف قتلهم جميعا.. الصور توثق لحظة تمثيلها للجريمة أمام النيابة (صور)

الأنبا ديمتريوس يشارك شباب البرشا مباراة كرة قدم ويصوب ضربة جزاء

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads