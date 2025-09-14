جنايات المنيا تنظر أولى جلسات محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا

تبدأ محكمة جنايات المنيا، غدا الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، لنظر الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة هي "هاجر أحمد عبدالكريم محمد، وشهرتها " نعمة"، البالغة من العمر 26 عامًا، والمحبوسة حاليًا على ذمة القضية، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025، بدائرة مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وكذلك تهمة الشروع في قتل " أم هاشم أحمد عبد الفتاح "، زوجة زوجها الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام المادة السامة ذاتها، بأن دسّت لها الخبز المسموم لتناوله رفقة أبنائها.

المحامي العام لنيابات جنوب المنيا

كان المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أصدر قرارًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات، وضم فريق التحقيق كلا من المستشارين: احمد قوره، سعيد عبدالجواد، ومحمود بكري، رؤساء نيابة جنوب المنيا الكلية، إلي جانب احمد جمال مدير نيابة ديرمواس، وعبد الرحمن عرفان وكيل نيابة ديرمواس.

الموت الغامض بـ دلجا

وقال علي أيوب، محامي أم هاشم أحمد، أرملة ناصر محمد الشريف ووالدة الأطفال الستة المتوفين في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ "الموت الغامض بدلجا"، أن موكلته وعائلتها لا يشغلهم الإدعاء بالحق المدني إنما يطالبون بالقصاص العادل من المتهمة التي تسببت في إزهاق سبعة أرواح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

