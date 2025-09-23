أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة.. تطور جديد فى قصة القبض على المطربة بوسي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد صانعي المحتوى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات مؤكدة عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تتضمن إيحاءات جنسية، وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدي متسول على سيدة منطقة الزيتون.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو وصور يظهر خلاله وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال بـ اليوم العالمي للصم ولغات الإشارة 2025، الذي يُقام خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر كل عام، من خلال مجموعة من المبادرات التي استهدفت دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله متجردًا من ملابسه ومرتكبًا أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.

تقدم دفاع البلوجر أم سجدة باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.



تقدم دفاع التيك توكر هدير عبد الرازق، بالاستئناف على حكم حبسها لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتها في قضية صدم أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بالجيزة.

تقدمت المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من توجيه ضربات استباقية شملت عدة محافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر تاجيل محاكمة 50 متهما في القضية المعروفة بـالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بمدينة نصر لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع.











