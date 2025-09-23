تأجيل محاكمة 50 متهما في الهيكل الإداري للإخوان لـ 7 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر تاجيل محاكمة 50 متهما في القضية المعروفة بـالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بمدينة نصر لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع.

قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بمدينة نصر



وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

