مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط بؤر إجرامية لمتجري المخدرات والأسلحة في عدة محافظات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من توجيه ضربات استباقية شملت عدة محافظات، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات والمعلومات الأمنية لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها في السوق.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن المؤبد والجنايات المتنوعة مثل: الاتجار بالمخدرات، الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية.

ضبط باقي العناصر، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شادو، استروكس، هيروين)، 10 آلاف قرص مخدر، و110 قطع أسلحة نارية (63 فرد خرطوش، 26 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية، طبنجة)

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لتأمين المجتمع وملاحقة كافة البؤر الإجرامية؛ وفي إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية ومكافحة جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

