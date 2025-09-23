ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد صانعي المحتوى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات مؤكدة عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تتضمن إيحاءات جنسية، وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

