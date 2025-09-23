الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط صانع محتوى بالإسكندرية بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد صانعي المحتوى مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات مؤكدة عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تتضمن إيحاءات جنسية، وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

