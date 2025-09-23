الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

هدير عبد الرازق تستأنف على حكم حبسها عاما بتهمة دهس شخص في الجيزة

تقدم دفاع التيك توكر هدير عبد الرازق، بالاستئناف على حكم حبسها لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتها في قضية صدم أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بالجيزة.

وكانت محكمة جنح العمرانية قضت بمعاقبة البلوجر  هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة دهس شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة ومحمود أحمد أمين السر. 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم. 

