الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الطلبة فى الإسكندرية بعد تداول فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو وصور يظهر خلاله وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية حول الواقعة في حينها، إلا أنه بتاريخ 20 الجاري حدثت مشاجرة بين طرفين الطرف الأول: 4 طلاب، والطرف الثاني: طالبان (أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم).

وخلال المشاجرة اعتدى الطرف الأول على الثاني باستخدام عصا معدنية كانت بحوزة أحدهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على العصا المعدنية المستخدمة في الاعتداء وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

