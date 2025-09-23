الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة 2025 عبر مبادرات إنسانية ومجتمعية

شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال بـ اليوم العالمي للصم ولغات الإشارة 2025، الذي يُقام خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر كل عام، من خلال مجموعة من المبادرات التي استهدفت دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

وشملت الفعاليات؛ قيام قطاعي الأحوال المدنية والوثائق باستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة مدارس ذوي الإعاقة السمعية لتقديم الدعم المعنوي لهم، ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة، مع توزيع هدايا عينية (شنط مدرسية).

وتنفيذ رحلة نيلية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي مجانًا على ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

وقد لاقت هذه المبادرات إشادة واسعة من المشاركين، الذين عبروا عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم المشاركة المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة البعد الإنساني في مختلف المناسبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.