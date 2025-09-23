الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات ضبط شخص لارتكابه أفعالًا خادشة للحياء في الشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات واقعة خادشة للحياء في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله متجردًا من ملابسه ومرتكبًا أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالمتابعة والفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الفيديو، وتم تحديد هوية الشخص الظاهر به، حيث تبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

سبب الحادث

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية بينه وبين زوجة عمه، المقيمة بنفس العقار، بسبب خلافات على الميراث.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرقية أفعال خادشة للحياء خلافات ميراث الزقازيق وزارة الداخلية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط قائد تروسيكل ومرافقـيه بعد استعراض خطير بشوارع الشرقية

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

الداخلية تضبط قائدي ربع نقل عرضوا حياة المارة للخطر بالإسكندرية

خناقة في الحي الراقي، الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشيخ زايد

ضبط 17 شخصا استغلوا أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 65 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

ضبط 43 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads