الأمن يكشف ملابسات ضبط شخص لارتكابه أفعالًا خادشة للحياء في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله متجردًا من ملابسه ومرتكبًا أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالمتابعة والفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الفيديو، وتم تحديد هوية الشخص الظاهر به، حيث تبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

سبب الحادث

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية بينه وبين زوجة عمه، المقيمة بنفس العقار، بسبب خلافات على الميراث.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

