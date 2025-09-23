البورصة تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة

عقدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حواريا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز الحوار المجتمعي وتوطيد قنوات التواصل مع الأطراف الفاعلة في سوق المال.



وقد ترأس الاجتماع الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد صبري – نائب رئيس البورصة، حيث استعرض مع قيادات شركات الوساطة مجموعة من التطورات والإجراءات التنظيمية المقترحة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءته وجاذبيته للاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.



تناول الاجتماع استعراض محاور العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل: تفعيل سوق المشتقات المالية وتفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) مما يتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة وعمق السوق.



واستعرض رئيس البورصة خطط تفعيل أدوار صانع السوق (Market Maker) ومزود السيولة (Liquidity Provider) وطبيعة عملهما، وأثر ذلك على رفع معدلات التداول مما يعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.



صرّح الدكتور إسلام عزام أن شركات الوساطة تمثل ركيزة أساسية في منظومة سوق المال المصري، مؤكدًا أن نجاح الخطط المستقبلية يستلزم تعزيز التعاون المستمر مع مختلف الأطراف.

وأوضح أن تنويع الأدوات والآليات المستحدثة يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. وأضاف أن البورصة تستعد حاليًا لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار والقيد، إلى جانب تطبيق خطة متكاملة لنشر الثقافة المالية.



وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس البورصة ونائبه إلى مقترحات ممثلي شركات الوساطة، مؤكدين على استمرار الحوار الدائم لما فيه صالح السوق والمستثمرين.

