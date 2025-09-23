وزير التعليم من الشرقية: الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة.. الانضباط المدرسي أساس نجاح المنظومة.. ويطمئن أولياء الأمور حول نظام البكالوريا.. ويفتح نقاش مع الطلاب (صور)

افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك التنمية الألماني.

وتمتد المدرسة على مساحة ١٨٥٠ مترًا مربعًا، وتضم ١١ فصلًا دراسيًا (٦ فصول ابتدائي، ٣ فصول إعدادي، وفصلين لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تبلغ ٣٦٠ طالبًا وطالبة.

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" ببلبيس

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبات، واطمأنا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، وتوافر الوسائل التعليمية الحديثة لضمان انتظام العملية التعليمية بجدية.

كما حرص الوزير على إجراء حوار مع التلاميذ للتعرف على التزامهم بالحضور وانطباعاتهم عن المدرسة، ووجه لهم رسائل تشجيعية تحثهم على الجد والاجتهاد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الوزارة لخدمة أبناء القرية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم.

وشدد الوزير على أهمية التزام الطلاب بالانضباط داخل المدارس والالتزام بالحضور، بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

كما أوضح الوزير أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهًا الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، ومؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور خارج المدرسة، ودار حوار مفتوح حول آرائهم في نظام البكالوريا، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

وزير التعليم يؤكد على أهمية التزام أبنائهم الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس

وشدد الوزير خلال لقائه بأولياء الأمور على أهمية التزام أبنائهم الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس، موضحًا أن الانضباط يمثل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لبذل كل الجهود للتوسع في أعداد المدارس ودعم العملية التعليمية من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات بالمدارس، بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المحافظ أنه احتفالا بالعيد القومي للمحافظة وتزامنا مع بدء العام الدراسي تم دخول 25 مشروع بقطاع الابنية التعليمية تم اقامتهم بتكلفة 464 مليون 200 ألف جنيه الخدمة الفعلية بهدف الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ووفد من بنك التنمية الألمانى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.