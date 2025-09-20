 محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال إزالة كافة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية فى اليوم الـ18 من الموجة ٢٧ والمستمرة حتي يوم ٢٦ سبتمبر من الشهر المقبل بمحافظة الشرقية.

إزالة مبان على 6 قراريط و2 سهم

أوضح المحافظ أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ٦ قراريط و٢ سهم بمركزي أبو حماد والابراهيمية

التصدى بكل حزم لأى محاولات تعد

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

المهندس حازم الأشمونى

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد أكد مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة الإبلاغ فورا والإزالة الفورية لأى تعد على الأرض الزراعية وإصلاح ما تم التعدى عليه لتعود الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

