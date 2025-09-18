الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ بأراض زراعية وأملاك دولة بالشرقية

محافظ الشرقية: إزالة
محافظ الشرقية: إزالة 5حالات تعدٍ بأراض زراعية وأملاك دولة

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال إزالة كافة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ والمستمرة حتى يوم ٢٦ سبتمبر من الشهر المقبل بمحافظة الشرقية.

تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بالإبراهيمية في الشرقية

الإزالة حتى سطح الأرض 

 أوضح المحافظ أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية كانت نتيجتها الإزالة حتى سطح الأرض وعودة حقيقية لهيبة الدولة.

إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء و2 تعدى على الأرض الزراعية 

 وقد أسفرت عن إزالة ٣ حالات تعد بالبناء علي مساحة ١٧٥ مترًا واسترداد حالتين تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ٢ قيراطًا و٣ سهمًامركزي أبو حماد والزقازيق.

 إزالة 245 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

تطبيق القانون دون استثناء 

 أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

