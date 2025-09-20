محافظ الشرقية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة غدا

السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

أكد محمد فاروق، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة الشرقية، أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سيقوم صباح غدٍ الأحد بافتتاح مدرسة النصر الابتدائية بمدينة القنايات، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية.

وأضاف فاروق أن المدرسة الجديدة تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونًا و700 ألف جنيه، وهي تأتي ضمن المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة الحالية، لدعم المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

 

وأشار فاروق إلى أن المحافظ سيقوم أيضًا بافتتاح مدرسة كفر أبو جبل الابتدائية التابعة لمركز الزقازيق، والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و300 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن موعد التحرك الرسمي للوفد المرافق للمحافظ قد تحدد في تمام الساعة السابعة صباحًا من أمام ديوان عام محافظة الشرقية، وذلك بحضور ممثلي مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تُنظم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع.

 

