الجزر غذاء مهم للأطفال ويقوي النظر ويعزز صحة الكبد

فوائد الجزر، الجزر من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز ويستخدم في الطهى صناعة الحلوى والعصائر والمقبلات.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله، وقد نال شهرة واسعة بسبب فاعليتها فلة تقوية النظر.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجزر من أكثر الخضروات انتشارا واستخدام حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعود على الجسم بفوائد صحية متعددة.

القيمة الغذائية للجزر

وأضاف السيد، يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين A المشتق من مادة البيتاكاروتين، وهو المسؤول عن لونه البرتقالي المميز، كما يضم الجزر فيتامينات أخرى مثل فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين B6، بالإضافة إلى عناصر مهمة كالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والألياف.

فوائد الجزر

فوائد الجزر للصحة

وتابع، أن من فوائد الجزر للصحة:-

الجزر من أغنى المصادر بالبيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وهو فيتامين أساسي للحفاظ على صحة القرنية وشبكية العين، وتناول الجزر بانتظام يساعد على الوقاية من أمراض ضعف البصر، العشى الليلي، وجفاف العين.

بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعمل الجزر على تقوية الجهاز المناعي ومساعدة الجسم في محاربة الالتهابات والأمراض المعدية.

الألياف والبوتاسيوم والكاروتينات الموجودة في الجزر تسهم في خفض ضغط الدم، تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الألياف الغذائية في الجزر تعمل على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساعد في تحسين صحة القولون وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الجزر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مثالي للشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي يساعد في تنظيم الوزن والسيطرة على الشهية.

مضادات الأكسدة، خاصة البيتاكاروتين واللوتين، تسهم في محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والقولون والثد.

الجزر غني بفيتامين A والكاروتينات التي تساعد على منح البشرة نضارة وحمايتها من التجاعيد المبكرة، كما يحمي الجلد من تأثير أشعة الشمس الضارة.

يحتوي الجزر على الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام وصحة الأسنان، مما يجعله غذاء داعم للأطفال والكبار على حد سواء.

يساعد الجزر في تنقية الكبد من السموم بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، كما أنه يساهم في تقليل ترسب الدهون على الكبد.

الجزر من الخضروات التي يوصى بإدخالها في غذاء الأطفال منذ الصغر، حيث يساعد على نمو صحي للعظام والأسنان، تعزيز المناعة، وتحسين النظر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.