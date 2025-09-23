الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، آخر فرصة للتقديم الإلكتروني المباشر للالتحاق بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، هو الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، وذلك عبر المنصة الإلكترونية.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا حتى ١٢ رغبة، وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يتم القبول طبقًا لترتيب الرغبات والمجموع، وحتى استكمال نسبة ٥٪ من إجمالي الأعداد المقررة بكل جامعة تكنولوجية.

 

