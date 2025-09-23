آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعات الحكومية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارًا من أمس الإثنين، حتى الخامسة مساء غد الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات من هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المدون على شهادة النجاح.

وتستعرض فيتو خلال هذه السطور شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2025، بالجامعات والمعاهد الحكومية.

شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي الضوابط والقواعد المنظمة لقبول الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025، والتي يعمل بها عند قبول وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد، وذلك على النحو التالي:

ألا يقل المجموع الاعتباري للطالب عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية، ويعد ذلك شرطًا أساسيًا وملزمًا للتقدم للقبول سواء بالكليات الجامعية المخصصة لطلاب الثانوية الأزهرية أو بالمعاهد الخاصة، ولا يُقبل أي طالب يقل مجموعه الاعتباري عن هذه النسبة تحت أي ظرف. يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي ببعض الكليات الجامعية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفي نطاق الأعداد التي يحددها والضوابط التي يعتمدها كل عام. يتم القبول بالمعاهد الخاصة وفقًا للحد الأدنى المعلن للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقديم على أن تخصص نسبة لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررة للمعهد لطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة. يكون المجموع الاعتباري للدرجات في شهادة الثانوية الأزهرية هو الأساس الذي تُبنى عليه المفاضلة بين الطلاب عند القبول، بحيث يُرتب الطلاب تنازليًا وفقًا لمجموعهم الاعتباري، ويتم توزيعهم على الكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة، مع الالتزام بترتيب الرغبات الذي سجله الطالب. يقتصر القبول بالكليات الجامعية لطلاب الثانوية الأزهرية على الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات لهذه الفئة تحديدًا، ولا يجوز ترشيحهم إلى كليات أخرى غير منصوص عليها في قراراته المنظمة. يُشترط للقبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات ألا يقل المجموع في اللغتين الأجنبيتين معًا عن 50%، أو في إحدى اللغتين على الأقل في حالة دراسة الطالب لغة أجنبية واحدة فقط، وذلك ضمانًا لتأهيل الطالب لمستوى الدراسة بهذه المعاهد.

