انسحاب الاحتلال وإدارة جديدة للقطاع، أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة

ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض، غدًا، على القادة العرب والمسلمين خطة أمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع التركيز على إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار الإقليمي.

أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة

وأشارت الشبكة إلى أن الخطة الأمريكية بشأن مستقبل غزة تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة تدريجيًا.

إنشاء بديل لحكم حماس يضمن إدارة مدنية مستقرة، ويخفف من التوترات العسكرية والسياسية في القطاع.

الهدف من خطة ترامب

وتهدف خطة ترامب إلى إعادة السيطرة على الوضع الأمني والسياسي في غزة، مع السعي لتقليل الخسائر المدنية وتعزيز فرص حل دائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفق ما نقلته أكسيوس عن مصادر مطلعة.

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه المبادرة، حيث يتوقع أن تثير الخطة ردود فعل واسعة من الأطراف المعنية في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تأثير محتمل على مسار المفاوضات الإقليمية والدبلوماسية.

