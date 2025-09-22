الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انسحاب الاحتلال وإدارة جديدة للقطاع، أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض، غدًا، على القادة العرب والمسلمين خطة أمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع التركيز على إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار الإقليمي.

 

أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة

وأشارت الشبكة إلى أن الخطة الأمريكية بشأن مستقبل غزة تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة تدريجيًا.

إنشاء بديل لحكم حماس يضمن إدارة مدنية مستقرة، ويخفف من التوترات العسكرية والسياسية في القطاع.

 

الهدف من خطة ترامب 

وتهدف خطة ترامب إلى إعادة السيطرة على الوضع الأمني والسياسي في غزة، مع السعي لتقليل الخسائر المدنية وتعزيز فرص حل دائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفق ما نقلته أكسيوس عن مصادر مطلعة.

 

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه المبادرة، حيث يتوقع أن تثير الخطة ردود فعل واسعة من الأطراف المعنية في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تأثير محتمل على مسار المفاوضات الإقليمية والدبلوماسية.

قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

الاتحاد الأوروبي: نبحث فرض عقوبات على إسرائيل وتحسين الوضع الإنساني في غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس ترامب غزة خطة غزة إسرائيل قطاع غزة حماس فلسطين القادة العرب والمسلمين

مواد متعلقة

من بينها مصر والسعودية، البيت الأبيض يعلن عن اجتماع يعقده ترامب مع رؤساء 8 دول

إعلام عبري: مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads