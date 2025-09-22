الإثنين 22 سبتمبر 2025
إعلام عبري: مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية أمام منزل نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بخروج مظاهرات قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بـ إنهاء الحرب على غزة والإسراع في إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

هتافات وشعارات المحتجون ضد نتنياهو

ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية التي دخلت شهرها الحادي عشر، مؤكدين أن استمرار الحرب يفاقم الخسائر البشرية والمادية، ويجعل استعادة الأسرى المحتجزين أكثر تعقيدًا. كما رددوا هتافات تُحمّل الحكومة المسؤولية عن فشل المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

غضب إسرائيلي داخلي متصاعد

تأتي هذه المظاهرات في سياق تصاعد الغضب الشعبي داخل إسرائيل من سياسات حكومة نتنياهو، حيث تتكرر الاحتجاجات أسبوعيًا أمام مقرات حكومية ومنازل قادة بارزين. ويؤكد المحتجون أن الحكومة تضع حساباتها السياسية فوق مصلحة العائلات التي تنتظر عودة ذويها.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، وسط تباين عميق في المواقف بين إسرائيل وحركة حماس حول شروط وقف إطلاق النار وصفقة التبادل. ويرى مراقبون أن الضغط الشعبي في الداخل الإسرائيلي قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي بالنسبة لنتنياهو الذي يواجه أيضًا تحديات داخل ائتلافه الحكومي.

