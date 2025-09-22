الإثنين 22 سبتمبر 2025
من بينها مصر والسعودية، البيت الأبيض يعلن عن اجتماع يعقده ترامب مع رؤساء 8 دول

ترامب
أعلن  البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابا مهما في الأمم المتحدة حول تجديد القوة الأمريكية في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيانه: إن  ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وباكستان وتركيا وإندونيسيا.

وفي السياق ذاته  كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من قادة عدد من الدول العربية ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا، للاجتماع بشأن غزة، على هامش الجمعية العامة في نيويورك.
 

سر دعوة ترامب لقادة الدول العربية في اجتماع غزة

وأكد  توفيق عكاشة أن دعوة ترامب للدول العربية، بالإضافة لتركيا إلى الاجتماع بشأن غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليس أمرًا عاديًا، لكنه موضوع في غاية الأهمية ولم يكون "ورديًا"، بحسب وصفه.

وذلك ردًا على عدد من التقارير الأمريكية التي كشفت عن دعوة ترامب لقادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وردًا على ما ذكره موقع "أكسيوس"، المقرب من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي زعم أن "واشنطن تريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة إلى قمة نيويورك إرسال قوات إلى غزة"
علق توفيق عكاشة قائلًا: "توقعات إعلامية".

السيسي أعتذر وأمر غريب بشأن تهجير أهل غزة

 كما أشار عكاشة إلى "إعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السفر إلى أمريكا وإرسال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابةً عنه"، في الاجتماع الذي دعا إليه ترامب مع قادة بعض الدول العربية وتركيا بشأن غزة.

ترامب السعودية مصر

