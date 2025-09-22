أكسيوس: حماس ترى أن الصفقة الشاملة غير ممكنة حاليًا وتطرح العودة للجزئية

كشف موقع أكسيوس الأميركي، نقلًا عن مصدر مطلع على مسار المحادثات، أن حركة حماس تعتبر أن التوصل إلى صفقة شاملة في قطاع غزة غير ممكن في المرحلة الراهنة، وأنها تميل إلى العودة إلى الصفقات الجزئية، باعتبارها خطوة أولى نحو أي اتفاق أكبر.

موقف حماس من المفاوضات

ووفقًا للمصدر، ترى حماس أن الظروف السياسية والعسكرية الحالية تجعل من الصعب حسم اتفاق نهائي، لذلك تفضل انتهاج سياسة "الخطوات المرحلية"، عبر صفقات تبادل جزئية يمكن أن تفتح المجال لاحقًا لبحث تسوية أوسع.

خلفيات الموقف بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة غزة

الموقف الجديد يأتي في ظل تباين الرؤى بين حماس وإسرائيل، خاصة حول الملفات المرتبطة بوقف إطلاق النار طويل الأمد، وإعادة الإعمار، وضمانات أمنية متبادلة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التحول قد يعكس محاولة من الحركة للحفاظ على زخم المفاوضات بدلًا من تعثرها الكامل.

يرى مراقبون أن العودة إلى الصفقات الجزئية قد تسهّل على الوسطاء الدوليين، خصوصًا مصر وقطر والولايات المتحدة، إيجاد أرضية للتقدم، لكنها في الوقت ذاته قد تُطيل أمد الأزمة بدلًا من إنهائها عبر اتفاق شامل.

