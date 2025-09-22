الإثنين 22 سبتمبر 2025
الاتحاد الأوروبي: نبحث فرض عقوبات على إسرائيل وتحسين الوضع الإنساني في غزة

كايا كالاس، فيتو
قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي:  إن جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي: سنبحث فرض عقوبات على إسرائيل الشهر المقبل 
 

وأضافت كايا كالاس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرار فردي يعود لكل دولة على حدة ونسعى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
 

وتابعت: سنبحث الشهر المقبل فرض عقوبات على إسرائيل وندعم فرض عقوبات على قيادات حماس للضغط عليها.

واعترفت العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، في إطار خطة لحل الدولتين، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

