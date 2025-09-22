الاتحاد الأوروبي: نبحث فرض عقوبات على إسرائيل وتحسين الوضع الإنساني في غزة

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي: إن جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي: سنبحث فرض عقوبات على إسرائيل الشهر المقبل



وأضافت كايا كالاس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرار فردي يعود لكل دولة على حدة ونسعى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.



وتابعت: سنبحث الشهر المقبل فرض عقوبات على إسرائيل وندعم فرض عقوبات على قيادات حماس للضغط عليها.

واعترفت العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، في إطار خطة لحل الدولتين، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.