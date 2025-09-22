إعلام الاحتلال: رئيس الأركان يؤكد دعمه لصفقة تبادل الأسرى مع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي التقى ممثلي عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، مؤكدًا دعمه الكامل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

استمرار الضغوط للتوصل إلى الصفقة

وأشار رئيس الأركان إلى أنه سيستمر في ممارسة الضغوط السياسية والأمنية على جميع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى اتفاق سريع وآمن يضمن عودة المحتجزين إلى ذويهم.

أهمية الصفقة للعائلات والمجتمع

وأوضح المصدر الإعلامي أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة تهدئة المخاوف لدى العائلات، حيث يعاني المجتمع الإسرائيلي من التوتر النفسي بسبب استمرار احتجاز مدنيين وجنود، ويأملون أن تؤدي الصفقة إلى حل قريب يخفف المعاناة.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس متوقفة جزئيًا منذ أشهر، وسط خلافات حول عدد الأسرى وشروط الإفراج، بينما تواصل الوساطات الإقليمية، خاصة من مصر وقطر، محاولاتها للتقريب بين الطرفين.

