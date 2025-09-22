قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم: أن الرئيس دونالد ترامب وميعوثه ستيف ويتكوف قد يعرض غدا الثلاثاء على قادة عرب ومسلمين خطة لإنهاء حرب غزة.

خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله: أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف تفاصيل أجزاء من خطة ترامب وقد تضطر إسرائيل لقبول بعضها، موضحا أن نتنياهو سيبحث الخطة مع ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وأشارت القناة -نقلا عن مصادر- إلى أن خطة ترامب تشمل إنهاء الحرب وإعادة كل المحتجزين وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن ترامب سيعقد "اجتماعا متعدد الأطراف" مع قطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.

