كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة يسمح لشخصين بالجلوس داخل حقيبة المركبة، أثناء سيره بأحد الطرق في محافظة الجيزة، مما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة سمح بجلوس شخصين داخل حقيبة المركبة بالجيزة

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط السيارة التي ظهرت في الصورة، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن قائدها يعمل مقاولًا ويقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

