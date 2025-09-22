الإثنين 22 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

الخطيب
الخطيب

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الأهلي لبحث العديد من الملفات الإدارية والإنشائية، والتي يأتي في مقدمتها إعلان موعد الانتخابات، والدعوة لعقد الجمعية العمومية لاختيار المجلس الجديد.

ووفقا لما كشفه الإعلامي أحمد شوبير فإن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة. 

وعلي جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

مجلس ادارة الأهلي اجتماع مجلس ادارة الاهلي أحمد شوبير محمود الخطيب الخطيب

