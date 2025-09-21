الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

ليفركوزن يسقط في فخ التعادل مع مونشنجلادباخ 1/1 بالدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

تعادل فريق باير ليفركوزن مع نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني

ونجح مالك تيلمان في إحراز هدف فريق باير ليفركوزن بالدقيقة 70، بينما أدرك هاريس تاباكوفيتش التعادل لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 2+90.

وكان مدرب نادي باير ليفركوزن، أعلن عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرباعية من البوندسليجا. 

تشكيل باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: مارك فليكين
خط الدفاع: جاريل كوانساه – لويك بادي – إدموند تابسوبا
خط الوسط: مالك تيلمان – لوكاس فاسكيز – إبراهيم مازة – أليكس جارسيا – اليخاندرو جريمالدو
خط الهجوم: إلياس بن صغير – باتريك شيك

باير ليفركوزن بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني

