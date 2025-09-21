الأحد 21 سبتمبر 2025
أهلي 2005 يفوز على غزل المحلة 2ـ1 في دوري الجمهورية

أهلي 2005
أهلي 2005

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 الفوز خارج ملعبه على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، بالمحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.

 جاءت ثنائية فوز الأهلي عن طريق هشام مصطفى والبديل إبراهيم محمد، قبل أن يقلص المحلة الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للمباراة. 

تشكيل أهلي 2005 أمام غزل المحلة 

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى: حازم جمال.

خط  الدفاع: كريم عمرو - معاذ عطية - ريندورف أدوم سارباه - طارق فوزي. 

خط الوسط: يوسف إسلام - إبراهيم كاظم - آدم سمير - حازم عاشور - هشام مصطفى. 

خط الهجوم: حسام عادل. 

وشارك محمد رأفت بدلًا من حسام عادل، وصامويل أوبونج بدلًا من هشام مصطفى، وإبراهيم محمد بدلًا من آدم سمير، ومحمد السيد بدلًا من حازم عاشور.

 بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 6 نقاط من الفوز في مباراتين وخسارة واحدة أمام مودرن سبورت 2 - 3،  فيما فاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، مسجلًا 7 أهداف مقابل 6 أهداف في مرماه. ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

