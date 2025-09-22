الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجمه استعدادا للقمة أمام الزمالك بالدوري

الأهلي
الأهلي

يسابق النادي الأهلي الزمن لتجهيز أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

وكان زيزو تعرض للإصابة مؤخرا خلال مواجهة إنبي في الدوري، وجاءت نتيجة الفحوصات معاناته من شد في العضلة الضامة.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن زيزو يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، يهدف لتسريع عودته للملاعب، حيث تجرى له أشعة جديدة لتحديد مدى جاهزيته للقمة، مشيرا إلي أنه يوجد حالة من التفاؤل بشأن لحاق اللاعب بالمباراة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الثلاثاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

