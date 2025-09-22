الإثنين 22 سبتمبر 2025
زيزو يغادر اتحاد الكرة بعد جلسة الاستماع بشأن شكوى الزمالك

زيزو
زيزو

أنهى أحمد سيد زيزو  لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل جلسة الاستماع التي خضع لها، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.

وغادر زيزو مقر الاتحاد رفقة والده بعد انتهاء الجلسة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، دون الإدلاء بأي تصريحات.

واستمعت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، لأقوال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي في شكوى الزمالك ناديه السابق ضده، بعد تأجيل الجلسة أكثر من أسبوع بناءً على طلب محاميه.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح وأنه تفاوض في وقت كان اللاعب فيه متعاقدًا مع النادي الأبيض.

 

الزمالك يطالب بإيقاف زيزو وتغريمه 20 مليون جنيه

وطالب  نادي الزمالك في شكواه بإيقاف اللاعب وتغريمه 20 مليون جنيه، بدعوى تغيبه عن التدريبات لفترة طويلة قبل رحيله، إضافةً إلى عدم سداده النسبة الخاصة بالإعلانات التجارية التي شارك فيها أثناء وجوده مع الفريق، بجانب اتهامه بالتفاوض مع الأهلي والتوقيع له خلال فترة سريان عقده، وهو ما اعتبره النادي مخالفة للوائح.

