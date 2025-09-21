الأحد 21 سبتمبر 2025
أرقام وإنجازات البرتغالي فرناندو سانتوس المرشح لتدريب الأهلي

سانتوس
سانتوس

عاد البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، ليتصدر المشهد من جديد ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن النادي دخل في مفاوضات قوية مع سانتوس من أجل التوصل لاتفاق حول تدريب الفريق، في ظل بحث النادي عن مدير فني جديد يقود المرحلة المقبلة. 

أرقام وإنجازات سانتوس 

ويمتلك سانتوس سيرة تدريبية حافلة، حيث خاض 768 مباراة في مسيرته وفقا لموقع ترانسفير ماركت، حقق خلالها 428 انتصارا، و162 تعادل و178 هزيمة، فيما سجلت فرقه تحت قيادته 1265 هدفا واستقبلت شباكها 704 أهداف.

وعلى صعيد البطولات، نجح المدرب البرتغالي في تحقيق 5 ألقاب مع بورتو وهم الدوري  البرتغالي مرة، الكأس مرتين، السوبر مرتين،بالإضافة إلى كأس اليونان مع أيك أثينا، بجانب تتويجه مع منتخب البرتغال ببطولتي كأس أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

