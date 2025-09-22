تتويج فريق الكرة الخماسية لشركة بتروتريد بكأس أولمبياد بطولة الشركات (صور)

توجت شركة بتروتريد مسيرة إنجازاتها بأولمبياد الشركات 58، بفوز فريق الكرة الخماسية 50 عاما بكأس البطولة والميدالية الذهبية، كما حقق فريق الكرة الخماسية 45 الميدالية الفضية في المنافسات التي أقيمت بمدينة بورسعيد، لتصبح حصيلة بتروتريد في أولمبياد الشركات هذا العام ( 6 ) ميداليات.

بطولة دوري الشركات، فيتو

فوز فريق الكرة الطائرة بالميدالية الفضية

وفاز فريق الكرة الطائرة الشاطئية 35 بالميدالية الفضية، كما فاز فريق الكرة الطائرة عمومي " صالات " بالميدالية الفضية، بينما تألق لاعبو الشركة في الألعاب الفردية ففاز الرباع البارالمبي محمود صبري بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 80، كما فاز العداء الدولي محمود دهيس بالميدالية الذهبية في منافسات اختراق الضاحية.

بطولة دوري الشركات، فيتو

وتأتي هذه النتائج في ضوء الرعاية التي تقدمها الشركة لدعم الرياضة والرياضيين تحت رئاسة الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي ضوء توجه قطاع البترول نحو دعم الأنشطة الرياضية بالقطاع تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

بطولة دوري الشركات، فيتو

بطولة دوري الشركات، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.