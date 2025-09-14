قبل مشاركة بيراميدز، السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال

يحل فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقبل مشاركة بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بتلك البطولة نرصد السجل الذهبي لأبطال هذه البطولة في السطور التالية.

السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال

يأتي ريال مدريد الإسباني علي رأس القائمة برصيد (4 ألقاب) ويليه بـ 3 ألقاب كل من ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنيارول الأورجوياني وناسيونال الأوروجواياني.

وفاز بلقبين كل من:

ساو باولو البرازيلي وسانتوس البرازيلي وإنتر ميلان الإيطالي وإنديبندينتي الأرجنتيني وأياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبورتو البرتغالي.

وفاز بلقب وحيد كل من:

راسينج الأرجنتيني وإستوديانتيس دى لا بلاتا الأرجنتيني وفيينورد الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأوليمبيا أسونسيون الباراجوياني وفلامنجو البرازيلي وجريميو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني والنجم الأحمر الصربي وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

ويلتقي فريقا بيراميدز وأوكلاند سيتي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

ويدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

