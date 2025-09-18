كلاسيكو الهلال والأهلي يتصدر الجولة الثالثة من الدوري السعودي

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، حيث تشهد مواجهات قوية على رأسها الكلاسيكو المنتظر بين الأهلي والهلال.

صدام الهلال والأهلي

وعلى ملعب الإنماء، ستكون جماهير الكرة السعودية على موعد مع أول "كلاسيكو" هذا الموسم، حيث يستقبل الأهلي ضيفه الهلال مساء الجمعة.

ويدخل الفريقان اللقاء بعدما تعثر كل منهما بالتعادل في الجولة الماضية، حيث تعادل الأهلي أمام مضيفه الاتفاق دون أهداف، بينما تعادل الهلال على ملعبه أمام القادسية 2-2، ليصبح في جعبة طرفي "الكلاسيكو" 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة.

وتختتم يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة، حيث يلتقي الحزم مع الفتح، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على النجمة، ويلعب النصر مع جاره الرياض.

