الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلاسيكو الهلال والأهلي يتصدر الجولة الثالثة من الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تنطلق غدًا الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، حيث تشهد مواجهات قوية على رأسها الكلاسيكو المنتظر بين الأهلي والهلال. 

صدام الهلال والأهلي 

وعلى ملعب الإنماء، ستكون جماهير الكرة السعودية على موعد مع أول "كلاسيكو" هذا الموسم، حيث يستقبل الأهلي ضيفه الهلال مساء الجمعة.

ويدخل الفريقان اللقاء بعدما تعثر كل منهما بالتعادل في الجولة الماضية، حيث تعادل الأهلي أمام مضيفه الاتفاق دون أهداف، بينما تعادل الهلال على ملعبه أمام القادسية 2-2، ليصبح في جعبة طرفي "الكلاسيكو" 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة.

وتختتم يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة، حيث يلتقي الحزم مع الفتح، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على النجمة، ويلعب النصر مع جاره الرياض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي للمحترفين الاهلي والهلال الأهلي الدوري السعودي منافسات الجولة الثالثة

مواد متعلقة

لويس دياز: رفضت برشلونة من أجل بايرن ميونخ

تفاصيل عقد مورينيو لتدريب بنفيكا البرتغالي

المغرب في صدارة المنتخبات الأفريقية بتصنيف "فيفا" الجديد

إسبانيا تخطف الصدارة، تعرف على أفضل 10 منتخبات عالميا في تصنيف الفيفا

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads