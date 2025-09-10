بمشاركة بيراميدز، فيفا يعلن مواعيد وأماكن مباريات كأس إنتركونتيننتال حتى النهائي

كأس إنتركونتيننتال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد وأماكن مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، حتى المباراة النهائية، والتي تشهد مشاركة أبطال القارات ومن بينهم نادي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فيفا، أن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي تقام في التاسعة مساء يوم 14 سبتمبر المقبل، بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتابع فيفا: "سيواجه الفائز منهما الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر، لتحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ".

وتقام المواجهة بمدينة جدة بتاريخ 23 سبتمبر 2025 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة، علمًا أن الفائز سيُتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

وبعدها تقام ثلاث مباريات أخرى، بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025، خلال شهر ديسمبر 2025.

وتبدأ الثلاث مباريات بموقعة ديربي الأمريكتين، المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي تتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

ستقام يوم السبت 13 ديسمبر 2025 مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

الفائز في المباراة 4، سيواجه نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في نهائي كأس القارات للأندية 2025، على أن يتم الإعلان عن مكان تنظيم المباريات 3 و4 و5 في وقت لاحق.

تعرف على منافس بيراميدز في حال تخطي أوكلاند سيتي بكأس إنتركونتيننتال

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس انتركونتيننتال، يوم الأحد المقبل بالدفاع الجوي.

وينتظر فريق بيراميدز، مواجهة أكثر قوة وشراسة في حال نجح في تخطي الفريق النيوزيلندي في أول مشواره بالبطولة العالمية للأندية، وهي مواجهة أهلي جدة السعودي.

منافس بيراميدز حال تخطي أوكلاند سيتي

ويستضيف فريق نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

تعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي

