محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

اختارت شبكة "سوفا سكور" العالمية، النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، في التشكيلة المثالية للجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح تألق في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

 وقدم محمد صلاح واحدة من أفضل مبارياته مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ليمنح "الريدز" ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة القارية.

التشكيلة المثالية في دوري أبطال أوروبا

من جانبه أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن قيمته تتجاوز مجرد الأداء الفردي في المباريات.

 

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح 

وقال سلوت في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة إيفرتون غدا السبت: "بالنسبة لي، عندما تكون لاعبًا عظيمًا، فإنك تظل تساهم في الفريق حتى عندما لا تكون في أفضل مستوياتك. لن تجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة عندما لا يلعبون بشكل جيد، وهذا ما يميز محمد صلاح".

