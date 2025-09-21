الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

ينتظر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تحقيق إنجاز عالمي في كأس الإنتركونتيننتال، خلال مواجهة نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا بعد غد الثلاثاء على لقب بطولة كأس القارات الثلاث (إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ). 

وتشير مؤشرات البحث الي البحث عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وتذاع مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال عبر SSC السعودية.

 وتردد أنه أيضا سيتم إذاعتها على قناة إم بي سي لكن لم يعلن رسميا عنها حتى الآن. 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

ويحل فريق بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء بعد غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال، وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث. 

وفي حال تخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بتحقيق الفوز عليه سيظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي. 

وحقق فريق الأهلي لقب كأس القارات للأندية الأبطال النسخة الماضية بعد فوزه الكبير ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال 2024". 

وأحرز ثلاثية الأهلي في شباك العين، العام الماضي، كل من: وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال ليتأهل إلى الدور الثاني بالبطولة.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم لفريق نادي بيراميدز في الدقيقة 14، وأضاف مروان حمد الهدف الثاني في الدقيقة 74، وسجل مصطفى زيكو هدف فريق نادي بيراميدز الثالث في الدقيقة 85. 

وصول بعثة بيراميدز الي السعودية

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة مساء أمس السبت استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

ويؤدي الفريق السماوي تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء اليوم الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

