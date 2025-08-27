وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة بترول خليج السويس

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مع شركاء الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتسريع أعمال البحث والاستكشاف والوصول إلى احتياطيات جديدة، وأوضح أن زيادة الإنتاج هي الخيار الأقل تكلفة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد، وبما يتيح إعادة استثمار العوائد في انشطة جديدة لدعم الإنتاج مستقبلًا.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، بحضور قيادات قطاع البترول ومسئولي شركة دراجون أويل شريك الاستثمار في شركة جابكو، وأيوك الإيطالية الشريكة في شركة طور سيناء التابعة لجابكو.

ووجه الوزير الشكر للشركاء على التزامهم المستمر، مؤكدًا أن التعاون يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكامنة واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة فرص نجاح الاستكشاف، مشيرًا لأهمية الاستمرار في التركيز علي التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، بما يخدم المواطن والاقتصاد والبيئة معًا.

سلامة الأفراد أولوية قصوى

وأضاف الوزير أن سلامة الأفراد أولوية قصوى، مشيدا بالإنجاز المتحقق لشركة جابكو في مجالات السلامة والبيئة وترشيد الطاقة.

ومن جانبه استعرض المهندس عبدالوهاب المغوري رئيس الشركة أبرز النتائج، موضحًا أن استثمارات العام المالي 2024/2025 بلغت 452 مليون دولار، مع الحفاظ علي الإنتاج بما يقرب من 57 ألف برميل يوميًا، والانتهاء من المرحلة الأولى لحقل شمال صفا وجار استكمال المرحلة الثانية التي تدخل الخدمة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، لافتًا إلى تنفيذ خطة العمل لحفر وإصلاح 14بئرًا بمناطق الشركة.



وأشار إلى تحسن مؤشرات السلامة في إطار العمل على الهدف "صفر حوادث"، علاوة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة محل الوقود التقليدي وخفض انبعاثات غاز الشعلة من خلال مشروع الاستفادة منه كمصدر للطاقة، والمضي في التحول الرقمي لرفع كفاءة تشغيل الآبار.

وأشاد عبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، بالجهود المشتركة التي حققت نتائج إيجابية خلال العام المالي الماضي، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعزيز كفاءة الإنتاج والسلامة والحفاظ على الأداء البيئي.

وأعرب فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، عن تقديره لإنجازات شركة طور سيناء التابعة لجابكو، مشيدًا بتحقيق أهداف الإنتاج واستقرار تكاليف التشغيل، إلى جانب تحسن مؤشرات السلامة، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس التعاون بين الشركاء.

