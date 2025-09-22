البثور البيضاء من المشكلات المزعجة التي تصيب البشرة، خصوصا عند أصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة، وقد تظهر نتيجة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، ما يؤدي إلى انسدادها وظهور هذه النتوءات الصغيرة.

ولتجنبها والحفاظ على صفاء وجهك، يمكن اتباع مجموعة من النصائح العملية اليومية، مع الاهتمام بالعناية العامة بالصحة والبشرة.

نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة، منها:-

اختاري غسول لطيف وخالي من الزيوت (Oil-free) يحتوي على مكونات منظمة مثل حمض الساليسيليك أو الزنك، فهذه المواد تساعد على تنظيف المسام وتقليل تراكم الدهون.

اغسلي وجهك مرتين يوميا فقط (صباحا ومساء)، فالغسل المفرط قد يسبب جفاف والتهاب يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

تجنبي الماء الساخن عند غسل الوجه لأنه قد يزيل الزيوت الطبيعية ويحفز البشرة لإنتاج المزيد من الدهون.

ترطيب البشرة بطريقة صحيحة، ولا تهملي خطوة الترطيب حتى لو كانت بشرتك دهنية، اختاري كريم خفيف أو جل مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا لتهدئة البشرة ومنع الجفاف، والترطيب يساعد على توازن إفراز الدهون، ما يقلل انسداد المسام.

استخدمي مقشر لطيف مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الطبقات الميتة ومنع تراكمها داخل المسام، أو مقشرات كيميائية خفيفة بدلًا من المقشرات الخشنة التي قد تسبب تهيج أو خدوش دقيقة بالبشرة.

تجنبي لمس وجهك باستمرار لأن اليدين تحملان بكتيريا وشوائب قد تسد المسام.

احرصي على تنظيف فرش وأدوات المكياج أسبوعيا، واستخدمي مناشف وجه نظيفة وجافة، ةلا تشاركي مستحضرات التجميل أو المناشف مع الآخرين.

أزيلي المكياج بالكامل قبل النوم باستخدام مزيل مناسب ثم اغسلي وجهك بلطف.

تجنبي الكريمات الثقيلة أو الزيوت العطرية القوية على الوجه

قللي من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة، لأنها قد تزيد إفراز الدهون بالبشرة.

أكثري من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، واشربي كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

أضيفي أطعمة غنية بالزنك وأحماض أوميجا 3 مثل المكسرات والأسماك الدهنية لدعم صحة البشرة.

النوم الكافي 7-8 ساعات يوميا يساعد على تجديد الخلايا وتقليل التوتر الذي قد يسبب ظهور البثور.

مارسي تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق لتقليل مستويات القلق والإجهاد.

استخدمي واقيًا شمسي خفيف غير دهني (Oil-free) يوميا حتى في الأيام الغائمة، فالتعرض للشمس قد يهيج البشرة ويزيد من انسداد المسام، اختاري واقي يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، فهي مناسبة للبشرة المعرضة للبثور.

