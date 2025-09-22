الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة

البثور البيضاء
البثور البيضاء

البثور البيضاء من المشكلات المزعجة التي تصيب البشرة، خصوصا عند أصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة، وقد تظهر نتيجة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، ما يؤدي إلى انسدادها وظهور هذه النتوءات الصغيرة.

ولتجنبها والحفاظ على صفاء وجهك، يمكن اتباع مجموعة من النصائح العملية اليومية، مع الاهتمام بالعناية العامة بالصحة والبشرة. 

نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة، منها:-

  • اختاري غسول لطيف وخالي من الزيوت (Oil-free) يحتوي على مكونات منظمة مثل حمض الساليسيليك أو الزنك، فهذه المواد تساعد على تنظيف المسام وتقليل تراكم الدهون.
  • اغسلي وجهك مرتين يوميا فقط (صباحا ومساء)، فالغسل المفرط قد يسبب جفاف والتهاب يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
  • تجنبي الماء الساخن عند غسل الوجه لأنه قد يزيل الزيوت الطبيعية ويحفز البشرة لإنتاج المزيد من الدهون.
  • ترطيب البشرة بطريقة صحيحة، ولا تهملي خطوة الترطيب حتى لو كانت بشرتك دهنية، اختاري كريم خفيف أو جل مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا لتهدئة البشرة ومنع الجفاف، والترطيب يساعد على توازن إفراز الدهون، ما يقلل انسداد المسام.
  • استخدمي مقشر لطيف مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الطبقات الميتة ومنع تراكمها داخل المسام، أو مقشرات كيميائية خفيفة بدلًا من المقشرات الخشنة التي قد تسبب تهيج أو خدوش دقيقة بالبشرة.
  • تجنبي لمس وجهك باستمرار لأن اليدين تحملان بكتيريا وشوائب قد تسد المسام.
  • احرصي على تنظيف فرش وأدوات المكياج أسبوعيا، واستخدمي مناشف وجه نظيفة وجافة، ةلا تشاركي مستحضرات التجميل أو المناشف مع الآخرين.
  • أزيلي المكياج بالكامل قبل النوم باستخدام مزيل مناسب ثم اغسلي وجهك بلطف.
  • تجنبي الكريمات الثقيلة أو الزيوت العطرية القوية على الوجه
  • قللي من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة، لأنها قد تزيد إفراز الدهون بالبشرة.
  • أكثري من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، واشربي كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.
  • أضيفي أطعمة غنية بالزنك وأحماض أوميجا 3 مثل المكسرات والأسماك الدهنية لدعم صحة البشرة.
  • النوم الكافي 7-8 ساعات يوميا يساعد على تجديد الخلايا وتقليل التوتر الذي قد يسبب ظهور البثور.
  • مارسي تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق لتقليل مستويات القلق والإجهاد.
  • استخدمي واقيًا شمسي خفيف غير دهني (Oil-free) يوميا حتى في الأيام الغائمة، فالتعرض للشمس قد يهيج البشرة ويزيد من انسداد المسام، اختاري واقي يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، فهي مناسبة للبشرة المعرضة للبثور.
txt

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في أواخر أيام الصيف

txt

وصفات طبيعية تخلصك من تصبغات البشرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البثور البيضاء نصائح مهمة تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة البشرة العناية بالبشرة البثور دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

ما هو الـ Skin Fasting وفوائده لاستعادة توازن البشرة بشكل طبيعي

قناع طبيعي لشد البشرة ونصائح مهمة للحفاظ على شبابها

قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء في خطوات بسيطة

قناع طبيعي لتنعيم البشرة وتفتيح لونها

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads