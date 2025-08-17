أقوى 10 مشروبات طبيعية، لمحاربة البثور في الصيف

مشروبات طبيعية، لمحاربة البثور في الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إفراز العرق والزيوت في البشرة خلال فصل الصيف، تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة البثور والحبوب التي تُفقد الوجه إشراقته وتؤثر على الثقة بالنفس.





وعلى الرغم من أن العناية الخارجية بالبشرة مهمة، فإن ما يدخل إلى الجسم يلعب دورًا لا يقل أهمية. فالتغذية الصحيحة والمشروبات الطبيعية المنعشة تساعد على ترطيب الجلد من الداخل، وتخفيف الالتهابات، وتنقية الدم من السموم التي تسبب ظهور الحبوب.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البحث عن بشرة صافية وخالية من البثور لا يقتصر على الكريمات والعناية الخارجية فقط، بل يبدأ من الداخل. فهناك العديد من المشروبات الطبيعية القادرة على إحداث فارق ملحوظ إذا تم تناولها بانتظام خلال فصل الصيف.





أفضل المشروبات الطبيعية التي تخلصك من البثور



مشروبات صحية

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من أفضل المشروبات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في الصيف لمحاربة البثور وتحسين صحة البشرة بشكل عام.



1. ماء الليمون بالنعناع

يُعد هذا المشروب من أبسط وأقوى المشروبات التي تحافظ على صفاء البشرة. فالليمون غني بفيتامين C المضاد للأكسدة، والذي يساعد على تجديد الخلايا والتقليل من الالتهابات. كما يعمل على توازن إنتاج الزيوت في البشرة، مما يقلل من انسداد المسام. أما النعناع فله خصائص مهدئة ومطهرة، تمنع انتشار البكتيريا المسببة للبثور.

يمكن تحضيره بسهولة بعصر نصف ليمونة في كوب من الماء البارد وإضافة أوراق النعناع الطازجة، ليصبح مشروبًا منعشًا وصحيًا مثاليًا لأيام الحر.

2. شاي البابونج المثلج

البابونج معروف بقدرته على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار والالتهاب. شربه بانتظام يساعد الجسم على الاسترخاء والتقليل من التوتر، وهو عامل خفي يؤدي أحيانًا إلى زيادة البثور.

يمكن إعداد شاي البابونج الدافئ وتركه ليبرد، ثم يُحفظ في الثلاجة ويُشرب مثلجًا، ليمنح الجسم ترطيبًا وانتعاشًا ويقلل من مشاكل البشرة.

3. عصير الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يجعله من أفضل الخضروات لترطيب الجسم وطرد السموم. كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل A وC، التي تعمل على تقليل الالتهاب وتهدئة البشرة.

يمكن شرب عصير الخيار بمفرده أو مزجه مع القليل من الليمون والنعناع للحصول على نكهة منعشة وفوائد مضاعفة.

4. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطبيعي يُعرف بقدرته على ترطيب الجسم وتعويض الأملاح والمعادن المفقودة في الحر. وهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات التي تعزز صحة الجلد وتحافظ على توازن ترطيبه.

شرب ماء جوز الهند بانتظام يساهم في تقليل فرص انسداد المسام الناتج عن الجفاف أو إفراز الدهون الزائد، وبالتالي يحارب ظهور البثور.

5. عصير الجزر

الجزر من الخضروات الغنية بفيتامين A و"البيتا كاروتين"، وهما عنصران مهمان لصحة البشرة. فيتامين A يساعد على تقليل إنتاج الزيوت الزائدة في البشرة ويعزز تجديد الخلايا، ما يساهم في تقليل البثور.

يمكن تناول كوب من عصير الجزر الطازج يوميًا، ويفضل خلطه مع القليل من عصير البرتقال لزيادة نسبة فيتامين C وتحسين المذاق.

6. شاي الأخضر البارد

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة القوية التي تقلل من الالتهابات وتحد من نشاط البكتيريا المسببة لحب الشباب. كما أنه يساعد على تقليل إفراز الزيوت في البشرة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمواجهة مشاكل الصيف.

يمكن تحضيره بغلي أوراق الشاي الأخضر وتركها لتبرد، ثم يُشرب باردًا مع شرائح ليمون أو نعناع لمزيد من الانتعاش.

7. مشروب الكركم بالحليب البارد

الكركم يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، وهو من المكونات الطبيعية التي تُستخدم منذ القدم لعلاج مشاكل البشرة. مزجه مع الحليب (خاصة حليب اللوز أو جوز الهند) يمنح مشروبًا مغذيًا يساعد على صفاء الجلد.

يمكن تحضيره بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى كوب من الحليب البارد، وتحليته بالعسل إذا رغبتِ، ليصبح مشروبًا صحيًا ومفيدًا للبشرة.

8. عصير الشمندر (البنجر)

الشمندر يُعرف بخصائصه القوية في تنقية الدم من السموم، وهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نضارة البشرة. شرب عصير الشمندر بانتظام يساعد على تقليل البثور والالتهابات، كما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.

يمكن تناوله بمفرده أو مزجه مع عصير الجزر والتفاح لزيادة الفائدة وتحسين الطعم.

9. عصير الألوفيرا

الألوفيرا أو الصبار ليس فقط للاستخدام الموضعي على البشرة، بل إن شرب عصيره يساعد على ترطيب الجسم وتقليل الالتهابات الداخلية. يحتوي على مضادات أكسدة وإنزيمات طبيعية تعمل على تهدئة المعدة والجلد في الوقت نفسه.

يمكن تحضيره بخلط ملعقتين من جل الألوفيرا الطازج مع كوب من الماء البارد والقليل من عصير الليمون.

10. ماء الديتوكس بالفواكه

من الطرق البسيطة للحصول على بشرة صافية في الصيف هي إعداد ماء الديتوكس بالفواكه. يتم ذلك بنقع شرائح من الفواكه مثل الليمون، البرتقال، الفراولة، مع الخيار وأوراق النعناع في زجاجة ماء وتركها لساعات.

هذا المشروب يساعد على طرد السموم من الجسم، وترطيبه بشكل مستمر، مما ينعكس إيجابًا على صفاء ونضارة البشرة وتقليل البثور.

التخلص من البثور البيضاء

نصائح لتعزيز فاعلية هذه المشروبات

شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميًا بجانب هذه المشروبات.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمليئة بالسكر التي تزيد من التهابات البشرة.

الالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه.

ممارسة بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والتقليل من التوتر.

