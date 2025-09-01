الإثنين 01 سبتمبر 2025
طرق بسيطة تخلصك من البثور البيضاء بالبشرة

البثور البيضاء
البثور البيضاء

البثور البيضاء من أكثر المشكلات الجلدية المزعجة التي تواجه الكثيرين، خاصة أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، فهي تظهر نتيجة انسداد المسام بخلايا الجلد الميتة والدهون، مما يمنع خروج الزيوت بشكل طبيعي على سطح البشرة، فيتكون ما يعرف بالبثور أو الرؤوس البيضاء.

ورغم أنها لا تعتبر مشكلة خطيرة، إلا أنها تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها، وقد تتسبب في فقدان الثقة بالنفس إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة، لذا تهتم الفتيات بعلاجها سريعا للحصول على بشرة مشرقة وأكثر نعومة ونضارة وجمال.

 

أسباب ظهور البثور البيضاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب ظهور البثور البيضاء:-

  • زيادة إفراز الزيوت نتيجة نشاط الغدد الدهنية بشكل زائد.
  • انسداد المسام بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة أو مستحضرات التجميل.
  • تغيرات هرمونية مثل فترة المراهقة، أو الحمل، أو الدورة الشهرية.
  • العادات الغذائية غير الصحية مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.
  • قلة الاهتمام بتنظيف البشرة أو النوم بالمكياج.
  • التوتر والضغط النفسي اللذان يؤثران على توازن الهرمونات.
طرق بسيطة تخلصك من البثور البيضاء بالبشرة 
طرق بسيطة تخلصك من البثور البيضاء بالبشرة 

طرق التخلص من البثور البيضاء بوسائل طبيعية

 وأضافت دعاء، أن هناك أكثر من طريقة منزلية للتخلص من البثور البيضاء، منها:-

  • البخار المنزلي، يساعد على فتح المسام وتفريغ الدهون المتراكمة، حيث يتم غلي الماء وإضافة أعشاب مثل البابونج أو النعناع، ثم تعريض الوجه للبخار 5 إلى 10 دقائق.
  • تقشير البشرة، حيث استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر مع العسل أو القهوة مع زيت الزيتون للتخلص من الخلايا الميتة، وينصح بالتقشير مرة أو مرتين أسبوعيا فقط.
  • ماسك الطمي، وهو يمتص الدهون الزائدة من البشرة وينقي المسام، ويستخدم مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة.
  • العسل الطبيعي، وهو مضاد للبكتيريا ويساعد على تهدئة البشرة، ويمكن وضعه كقناع لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بماء فاتر.
  • زيت شجرة الشاي، وهو يمتلك خصائص مضادة للالتهاب والميكروبات، حيث يمكن تخفيفه بماء أو زيت ناقل، ووضعه بقطنة صغيرة على أماكن البثور.
  • جل الصبار، وهو يرطب البشرة ويقلل من التهيج، ويستخدم كجل مباشر على أماكن البثور بشكل يومي.

 

العلاجات الطبية للتخلص من البثور البيضاء 

وتابعت أن من العلاجات الطبية للتخلص من البثور البيضاء:-

  • كريمات تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد لتقشير المسام وتنظيفها.
  • فيتامين A الموضعي (الريتينول) يساعد على تجديد الخلايا ومنع انسداد المسام.
  • التقشير الكيميائي، يقوم به طبيب الجلدية باستخدام أحماض خاصة تزيل الطبقة السطحية من الجلد وتفتح المسام.
  • العلاج بالليزر أو الضوء الأزرق، ويخفف من نشاط الغدد الدهنية ويقلل من البكتيريا المسببة للبثور.
  • تنظيف البشرة العميق في العيادات، وهو إجراء تجميلي يتم فيه إزالة البثور والرؤوس البيضاء بشكل احترافي وآمن.

نصائح وقائية لتجنب البثور البيضاء

وقدمت دعاء محمد خبيرة التجميل، بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بالبثور البيضاء بالبشرة، منها:-

  • غسل الوجه مرتين يوميا بغسول مناسب للبشرة.
  • إزالة المكياج قبل النوم.
  • تجنب لمس الوجه باليدين باستمرار.
  • اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة الدهنية.
  • شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • استخدام مستحضرات تجميل خالية من الزيوت.
  • النوم الكافي والابتعاد عن التوتر والإجهاد.
قناع طبيعي يخلصك من البثور البيضاء بالبشرة

أفضل وصفات طبيعية، لعلاج البثور البيضاء بالبشرة

 

