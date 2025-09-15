نصائح للنساء لحماية الشعر والحفاظ عليه قبل وبعد صبغه

نصائح للنساء، قبل وبعد صبغ الشعر، يعد صبغ الشعر من أكثر الطرق التي تلجأ لها النساء لتجديد المظهر وإضفاء لمسة من التغيير على إطلالتها، فهو يعكس شخصيتها ويمنحها شعورًا بالتجديد والثقة.





لكن على الرغم من أن الصبغة تضفي جمالًا ولمعانًا، فإنها قد تترك أثرًا سلبيًا على صحة الشعر إذا لم يتم الاعتناء به قبل العملية وبعدها. فالشعر الملوَّن يحتاج إلى روتين خاص من العناية للحفاظ على لونه وحيويته.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن صبغ الشعر تجربة ممتعة تمنح المرأة لمسة من التجديد، لكنها قد تكون سيفًا ذا حدين إذا لم تُصاحبها عناية خاصة، قبل وبعد الصبغة.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، نصائح هامة ولابد من اتباعها قبل الصبغة لضمان الاستعداد الجيد، ثم ننتقل إلى نصائح ما بعد الصبغة للحفاظ على اللون وصحة الشعر أطول فترة ممكنة.





أولًا: نصائح قبل صبغ الشعر



1. اختيار اللون المناسب للبشرة والشخصية

أول خطوة قبل التفكير في الصبغة هي تحديد اللون المناسب. يُفضَّل أن يكون اللون متناسقًا مع لون البشرة والعينين، وكذلك مع أسلوب الحياة. فالألوان الفاتحة قد تحتاج إلى صيانة متكررة، بينما الألوان الداكنة تدوم لفترة أطول. استشارة خبير ألوان الشعر تساعد في اختيار درجة اللون المثالية.

2. اختبار حساسية الجلد

من الضروري عمل اختبار حساسية قبل استخدام أي نوع من الصبغة، حتى لو كان من ماركة معروفة. يتم وضع كمية صغيرة من الصبغة خلف الأذن أو على منطقة صغيرة من اليد لمدة 48 ساعة للتأكد من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية.

3. قص الأطراف التالفة

إذا كان الشعر يعاني من تقصف أو تلف شديد، فمن الأفضل قص الأطراف قبل الصبغة. ذلك يساعد على توزيع اللون بشكل متساوٍ ويقلل من المظهر الباهت بعد التلوين.

4. ترطيب الشعر جيدًا

الشعر الجاف أو المتضرر يكون أكثر عرضة لامتصاص الصبغة بشكل غير متساوٍ. لذلك يُنصح باستخدام أقنعة ترطيب وزيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان قبل أسبوع من الصبغ، مع تجنب وضعها في يوم الصبغة نفسه حتى لا تعيق تثبيت اللون.

5. غسل الشعر قبل الصبغة بوقت كافٍ

يُفضل غسل الشعر قبل الصبغة بيوم أو يومين، وليس مباشرة قبلها. ذلك يسمح للزيوت الطبيعية الموجودة في فروة الرأس بتكوين طبقة حماية تقلل من تهيج الجلد أثناء التلوين.

6. تجنب استخدام أدوات الحرارة

قبل الصبغ بأيام، يجب التوقف عن استخدام المكواة أو مجفف الشعر الحراري، لأن الحرارة تضعف الشعر وتجعله أكثر عرضة للتلف أثناء عملية الصبغ.

7. اختيار نوع صبغة جيدة

الجودة تصنع الفارق الكبير. فاختيار صبغات خالية من الأمونيا أو تحتوي على مكونات طبيعية يقلل من تلف الشعر ويحافظ على نعومته. كما يُنصح بقراءة المكونات بعناية والتأكد من أن الصبغة تناسب نوع الشعر سواء كان دهنيًا، جافًا، أو عاديًا.

8. التحضير النفسي والواقعي

من المهم أن تكون التوقعات واقعية. فالشعر الأسود مثلًا لا يمكن أن يتحول إلى أشقر فاتح جدًا من أول جلسة دون استخدام مواد قوية مثل التفتيح (الديكولوريشن)، وهو ما قد يسبب تلفًا كبيرًا. لذا يُفضل الاستعانة بمتخصص إذا كان التغيير جذريًا.

ثانيًا: نصائح بعد صبغ الشعر



الشعر المصبوغ

1. عدم غسل الشعر مباشرة بعد الصبغة

ينصح الخبراء بعدم غسل الشعر لمدة 48 ساعة بعد التلوين. هذا يمنح اللون فرصة ليثبت داخل خصلات الشعر ويمنع زواله بسرعة.

2. استخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ

الشامبوهات العادية تحتوي غالبًا على مواد قوية مثل الكبريتات التي تُسرّع من بهتان اللون. لذلك من الأفضل استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات ومخصص للشعر المصبوغ للحفاظ على اللون أطول فترة ممكنة.

3. ترطيب الشعر بانتظام

الشعر بعد الصبغة يكون أكثر عرضة للجفاف، لذا يجب ترطيبه باستمرار باستخدام بلسم مناسب أو ماسكات ترطيب طبيعية مثل جل الصبار أو حمام الزيت. كما يُنصح باستخدام سيروم أو كريم مغذي بعد كل غسلة.

4. التقليل من استخدام الحرارة

المكواة والسيشوار يؤديان إلى فتح مسام الشعر وخروج اللون سريعًا، بجانب زيادة التلف والجفاف. إذا كان من الضروري استخدام الحرارة، فمن المهم تطبيق مستحضر حماية من الحرارة قبلها.

5. تجنب التعرض للشمس والكلور

أشعة الشمس المباشرة والسباحة في المسابح المليئة بالكلور من أكثر الأشياء التي تسبب بهتان اللون. لذلك يجب ارتداء قبعة عند التعرض للشمس، واستخدام مستحضرات حماية للشعر من الأشعة فوق البنفسجية. أما في المسابح، فمن الأفضل وضع قبعة سباحة أو ترطيب الشعر بزيت طبيعي قبل النزول لحمايته من امتصاص الكلور.

6. اعتماد روتين تغذية للشعر

التغذية من الداخل مهمة بقدر العناية الخارجية. تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض والسمك، والفيتامينات مثل فيتامين E وB يساعد على تقوية الشعر المصبوغ وتحفيز نموه الصحي.

7. إعادة قص الأطراف بانتظام

بعد الصبغة، قد يظهر التقصف بشكل أسرع. لذا يُفضل قص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر صحي ومتجدد للشعر.

8. جلسات العناية الدورية

اللجوء إلى جلسات بروتين أو كيراتين علاجي (غير الكيميائي) قد يساعد على إعادة الحيوية للشعر المصبوغ. كما أن أقنعة الترطيب العميق مرة أسبوعيًا تعتبر وسيلة فعالة لإصلاح الشعر.



