من القدم إلى الشعر والبشرة، 11 فائدة صحية لتناول الموز والنتيجة في دقائق

فوائد الموز، يُعد الموز من أكثر الفواكه انتشارًا واستهلاكًا حول العالم، إذ يتميز بطعمه الحلو وقيمته الغذائية العالية، فضلًا عن سهولة تناوله وتوافره على مدار العام.





لا يقتصر دور الموز على كونه وجبة خفيفة سريعة، بل يُعتبر مصدرًا متكاملًا للعديد من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة الجسدية والعقلية وظهور نتائجه في دقائق.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، ان الموز غذاء متكامل يقدم دعمًا شاملًا لصحة القلب والمخ والجهاز الهضمي والمناعة. كما أنه يعزز الطاقة ويحسن المزاج ويقي من العديد من الأمراض المزمنة.



أضافت الدكتورة مروة، أن إدخاله في النظام الغذائي اليومي يُعد فعال في تعزيز الصحة العامة.



أهم فوائد الموز لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الموز.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الموز على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، أبرزها فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، إضافة إلى فيتامين B6 الذي يدعم صحة الدماغ ويساعد في إنتاج النواقل العصبية. كما يُعد الموز من أغنى المصادر بعنصر البوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على ضغط الدم وتنظيم عمل العضلات والأعصاب.

تعزيز صحة القلب وضبط ضغط الدم

واحدة من أهم فوائد الموز هي دوره الفعّال في حماية القلب. فالموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع عبر موازنة تأثير الصوديوم في الجسم. وتشير الدراسات إلى أن تناول الموز بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، إذ يسهم في تحسين الدورة الدموية والحد من تراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين.

دعم الجهاز الهضمي

الموز من الأطعمة التي تلطف المعدة وتساعد على تحسين عملية الهضم. يحتوي على الألياف الغذائية، وخاصة ألياف "البكتين"، التي تنظم حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك. كما يُعتبر من الأطعمة اللطيفة على جدار المعدة، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو ارتجاع المريء.

تعزيز الطاقة والنشاط

يُعرف الموز بكونه وجبة طبيعية سريعة للطاقة، بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي تُمتص بسهولة في الجسم. لذلك يفضله الرياضيون كوجبة قبل التمرين أو بعده، لأنه يمنح الطاقة الفورية ويساعد على استعادة توازن الأملاح المفقودة أثناء التعرق.

تحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية

من المدهش أن الموز يمكن أن يلعب دورًا في تحسين المزاج وتقليل التوتر. إذ يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة. كما أن فيتامين B6 يعزز إنتاج الدوبامين والنواقل العصبية الأخرى التي تقلل من أعراض القلق والاكتئاب، وتساهم في تحسين النوم.

تعزيز صحة العظام

على الرغم من أن الموز لا يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، إلا أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان على حماية العظام من فقدان الكثافة المعدنية. كما تساهم بعض الألياف الموجودة في الموز في تعزيز امتصاص الكالسيوم من الأطعمة الأخرى.

دعم الجهاز المناعي

يعمل الموز كخط دفاع طبيعي ضد الأمراض، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والمركبات النباتية النشطة التي تحارب الالتهابات. هذه العناصر تحمي الخلايا من الأضرار وتدعم جهاز المناعة في مواجهة العدوى.

فوائد للموز

الحفاظ على الوزن

يُعتبر الموز من الفواكه المشبعة رغم سعراته الحرارية المعتدلة. فالألياف الموجودة فيه تساعد على الشعور بالامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من تناول الأطعمة الدسمة أو السكرية. لذلك يُنصح به كوجبة خفيفة ضمن أنظمة إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم

على الرغم من حلاوته، إلا أن الموز يحتوي على مؤشر جلايسيمي معتدل، خاصة عندما يكون غير ناضج تمامًا. ما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الطاقة. كما أن الألياف تبطئ من امتصاص السكر، وهو ما يفيد مرضى السكري عند تناوله باعتدال.

تحسين صحة الكلى

الانتظام في تناول الموز قد يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الكلى. فقد أظهرت الدراسات أن البوتاسيوم الموجود في الموز يساهم في الحفاظ على صحة الكلى وتنظيم وظائفها، ويقلل من احتمالية تكوّن حصوات الكلى.

فوائد للبشرة والشعر

إلى جانب فوائده الغذائية، يدخل الموز في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر. فبفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن، يساعد على ترطيب البشرة ومنحها النعومة، كما يُستخدم في أقنعة الشعر لتعزيز الترطيب واللمعان.

نصائح لتناوله

يُفضل تناول الموز طازجًا للحصول على كامل فوائده.

يمكن إضافته إلى العصائر أو الشوفان أو الزبادي كوجبة إفطار متكاملة.

الموز الأخضر يحتوي على نسبة أكبر من النشا المقاوم، وهو مفيد لمرضى السكري وصحة الأمعاء.

أما الموز الناضج فيُعتبر مصدرًا سريعًا للطاقة ومناسبًا للرياضيين.

