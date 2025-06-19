نصائح للعناية بالشعر الدهني في الصيف بمواد طبيعية

نصائح للعناية بالشعر الدهني، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، تزداد مشكلات الشعر الدهني وتظهر بشكل أوضح، حيث يتعرض لفقدان الانتعاش بسرعة ويصبح لامعًا بشكل مزعج، مع تراكم الزيوت على فروة الرأس وظهور القشرة أحيانًا.





ولأن الشعر الدهني يحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، يمكن التغلب على هذه المشكلات باستخدام مواد طبيعية لطيفة وفعالة تساعد على موازنة إفراز الدهون والحفاظ على صحة الشعر دون الإضرار به.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر الدهني في الصيف تتطلب التوازن بين التنظيف اللطيف والتحكم في إفراز الزيوت دون الإفراط في استخدام المنتجات القاسية.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك مجموعة من المواد الطبيعية، التي تقدم حلولًا فعالة ومستدامة تحافظ على صحة فروة الرأس وتعزز مظهر الشعر النظيف والمنعش.



فيما يلي نقدم مجموعة من النصائح المهمة للعناية بالشعر الدهني خلال فصل الصيف، باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت:

أولًا: فهم طبيعة الشعر الدهني



الشعر الدهني يتميز بزيادة إفراز الزيوت من الغدد الدهنية في فروة الرأس. وعلى الرغم من أن هذه الزيوت مهمة لترطيب الشعر وحمايته، فإن زيادتها تؤدي إلى تراكم الدهون، وظهور الشعر بمظهر غير نظيف حتى بعد غسله بيوم واحد. في الصيف، تزداد هذه الإفرازات بسبب الحرارة والتعرق، ما يجعل العناية المنتظمة ضرورية لتفادي القشرة والرائحة الكريهة وتساقط الشعر.

مشاكل الشعر الدهني

ثانيًا: نصائح عامة للعناية بالشعر الدهني في الصيف



تجنب غسيل الشعر يوميًا بالشامبو الكيميائي: رغم أن الزيوت الزائدة تُشعرك بالحاجة إلى غسل شعرك يوميًا، إلا أن الغسيل المتكرر بشامبو قوي قد يزيل الزيوت الطبيعية بشكل مبالغ فيه، مما يدفع فروة الرأس لإفراز المزيد من الزيوت. من الأفضل غسله 2-3 مرات أسبوعيًا واستخدام شامبو طبيعي أو خالٍ من الكبريتات.

اختيار شامبو مناسب للشعر الدهني: اختاري شامبو يحتوي على مكونات طبيعية مثل الليمون، الشاي الأخضر أو النعناع، التي تنقّي الفروة وتقلل الإفرازات الدهنية.

عدم فرك الفروة بقوة: عند غسل الشعر، يُفضل تدليك الفروة برفق لتجنب تحفيز الغدد الدهنية بشكل مفرط.

تجنب استخدام الماء الساخن: الماء الساخن يحفز إفراز الدهون. يُفضل استخدام ماء بارد أو فاتر لغسل الشعر.

استخدام مشط واسع الأسنان: التمشيط المفرط أو باستخدام فرشاة قاسية يوزع الدهون من الفروة إلى أطراف الشعر، لذا يُنصح باستخدام مشط خشبي واسع الأسنان مرة إلى مرتين في اليوم فقط.

ثالثًا: وصفات طبيعية فعالة للعناية بالشعر الدهني

ماسكات للشعر الدهني

1. قناع الليمون والصبار

المكونات: 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار + عصير نصف ليمونة.

الطريقة: يُمزج الخليط ويوضع على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

الفوائد: الليمون ينظف الفروة بعمق ويوازن الدهون، والصبار يهدئ الفروة ويرطبها دون أن يزيد الزيوت.

2. غسول خل التفاح

المكونات: ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي + كوب من الماء.

الطريقة: بعد غسل الشعر، يُشطف بهذا الخليط ويُترك لمدة 5 دقائق قبل الشطف النهائي.

الفوائد: خل التفاح يعيد التوازن الحمضي لفروة الرأس ويقلل الإفرازات الدهنية.

3. قناع الطمي المغربي (الغاسول)

المكونات: 3 ملاعق طمي + ماء ورد أو ماء عادي + قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة: يوضع الخليط على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل.

الفوائد: الطمي يمتص الدهون الزائدة، ويترك الفروة نظيفة ومنتعشة، وزيت شجرة الشاي مطهر طبيعي ضد البكتيريا والقشرة.

4. ماسك النعناع والزبادي

المكونات: حفنة من أوراق النعناع الطازج + ملعقتين زبادي.

الطريقة: يُمزج النعناع مع الزبادي بالخلاط ويوضع المزيج على الفروة لمدة 20 دقيقة.

الفوائد: النعناع يبرد الفروة ويقلل الحكة والدهون، والزبادي ينظف ويرطب بلطف.

رابعًا: عادات يومية تدعم صحة الشعر الدهني



عدم لمس الشعر كثيرًا: الأيدي تنقل الزيوت والأوساخ إلى الشعر.

ربط الشعر بشكل خفيف: خصوصًا في الأجواء الحارة، لتقليل التعرق والدهون في فروة الرأس.

شرب الماء بكثرة: الترطيب الداخلي يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية المفرطة.

نظام غذائي متوازن: التقليل من الأطعمة الدهنية والمقلية، وزيادة تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

خامسًا: الزيوت المناسبة للشعر الدهني



قد يظن البعض أن الشعر الدهني لا يحتاج إلى زيوت، ولكن هناك بعض الزيوت الخفيفة والمطهرة التي تساعد على توازن الفروة، مثل:

زيت شجرة الشاي: له خصائص مضادة للبكتيريا وينقي الفروة.

زيت النعناع: يبرد الفروة ويقلل من الحكة.

زيت اللافندر: مهدئ للفروة ويساعد على نمو الشعر دون التسبب في دهون.

يمكن استخدام بضع قطرات من هذه الزيوت مع ماء ورد كرشاش منعش لفروة الرأس، أو إضافتها إلى أقنعة الشعر.

مع الالتزام بروتين منتظم وغذاء صحي، يمكن للشعر الدهني أن يبقى جميلًا ومفعمًا بالحيوية حتى في أكثر شهور الصيف حرارة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.