6 وصفات من الطبيعة، لتنعيم الشعر المجعد

وصفات من الطبيعة، لتنعيم الشعر المجعد، يُعتبر الشعر تاج جمال المرأة، لكن الشعر المجعد كثيرًا ما يشكل تحديًا لصاحبته، حيث يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على نعومته وترطيبه ومنحه مظهرًا صحيًا.
 

7 وصفات طبيعية للعناية بالشعر قبل النوم

طرق علاج هيشان الشعر لإعادة جماله ولمعانه


فالشعر المجعد يميل إلى الجفاف أكثر من غيره بسبب صعوبة وصول الزيوت الطبيعية من فروة الرأس إلى أطراف الشعر، مما يجعله عرضة للتقصف والتشابك. 
ومع ذلك، يمكن بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية البسيطة والمتوفرة في كل بيت تحقيق نتائج مذهلة، دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة أو أدوات الفرد الحرارية التي قد تضعف الشعر على المدى الطويل.

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الحفاظ على نعومة ولمعان الشعر المجعد يحتاج إلى روتين عناية خاص، يعتمد على الترطيب والتغذية. 

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الوصفات الطبيعية تعتبر حلولًا فعالة وآمنة لتنعيم الشعر المجعد دون إلحاق الضرر به. ومع المواظبة على هذه الوصفات إلى جانب العادات الصحية الجيدة، يمكن الحصول على شعر ناعم، صحي، ومفعم بالحيوية.
 


وصفات طبيعية لتنعيم الشعر المجعد 

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر المجعد بطرق آمنة وفعالة.

1- وصفة زيت جوز الهند والعسل

يُعرف زيت جوز الهند بقدرته على التغلغل في بصيلات الشعر وتغذيته بعمق، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي يحافظ على رطوبة الشعر ويمنحه لمعانًا.

طريقة التحضير:

سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند قليلًا حتى يصبح دافئًا.

أضيفي إليه ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية واتركيه مدة 30-40 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

النتيجة: شعر أكثر نعومة ورطوبة مع تقليل التجعد.

 

2- وصفة المايونيز والبيض

المايونيز غني بالدهون الطبيعية التي تمنح الشعر ترطيبًا عميقًا، بينما يحتوي البيض على البروتين الذي يقوي خصلات الشعر ويمنع تكسرها.

طريقة التحضير:

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز مع بيضة واحدة.

ضعي الخليط على شعرك بالتساوي.

غطي الشعر بمنشفة ساخنة لمدة نصف ساعة.

اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو للتخلص من أي بقايا.

النتيجة: شعر أكثر مرونة ونعومة مع تقليل التشابك.

 

3- وصفة الموز وزيت الزيتون

الموز غني بالفيتامينات والمعادن، وزيت الزيتون معروف بقدرته على الترطيب العميق. الجمع بينهما يعطي مزيجًا فعالًا للشعر المجعد.

طريقة التحضير:

اهرسي موزة ناضجة جيدًا.

أضيفي إليها ملعقتين من زيت الزيتون.

طبقي الخليط على شعرك واتركيه 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

النتيجة: شعر ناعم ولامع مع تغذية فعالة للجذور.

 

4- وصفة جل الصبار (الألوفيرا)

جل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية لتنعيم الشعر، حيث يحتوي على إنزيمات طبيعية ترطب الشعر وتجعله أكثر سلاسة.

طريقة التحضير:

استخرجي جل الصبار من أوراق النبات الطازج.

وزعيه على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء والشامبو.

النتيجة: شعر مرن، أقل هيشانًا، وأكثر انسيابًا.

 

5- وصفة الحليب والعسل

الحليب يحتوي على البروتينات التي تساعد على إصلاح الشعر، بينما العسل يمنح الترطيب اللازم للشعر الجاف والمجعد.

طريقة التحضير:

امزجي نصف كوب من الحليب مع ملعقة من العسل.

ضعي الخليط في زجاجة بخاخ ورشيه على الشعر.

دلكي الشعر قليلًا واتركيه ساعة كاملة.

اغسلي الشعر كالمعتاد.

النتيجة: شعر حريري وناعم برائحة لطيفة.

 

6- وصفة الأفوكادو وزيت اللوز

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يقوي الشعر، وزيت اللوز يساعد على زيادة النعومة وتقليل الهيشان.

طريقة التحضير:

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة.

أضيفي إليها ملعقتين من زيت اللوز.

طبقي المزيج على الشعر لمدة 40 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

النتيجة: شعر قوي، ناعم، وذو لمعان طبيعي.

نصائح هامة للعناية بالشعر المجعد

إلى جانب استخدام هذه الوصفات الطبيعية، هناك بعض العادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على شعر ناعم وصحي:

الابتعاد عن الحرارة المفرطة: تقليل استخدام مجفف الشعر وأدوات الفرد، لأنها تسبب جفاف الشعر وتزيد من تجعده.

اختيار شامبو مناسب: يفضل استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على رطوبة الشعر.

الترطيب المستمر: استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا كبديل للبلسم.

التسريح بلطف: استخدام مشط واسع الأسنان لفك التشابك بدلًا من الفرشاة القاسية.

قص الأطراف بانتظام: للتخلص من التقصف ومنح الشعر مظهرًا صحيًا.
 

