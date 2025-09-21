ورق العنب يحمي من أمراض القلب ويقوي المناعة وينظم السكر بالدم

فوائد ورق العنب، ورق العنب من الخضروات الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا حيث يستخدم فى عمل المحشي وهو من الأنواع اللذيذة والمميزة التي لا جدال عليها.

وفوائد ورق العنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن ورق العنب من النباتات الشهية التي اشتهرت في مطابخ الشرق الأوسط والمتوسط، حيث يستخدم في إعداد أطباق محشية لذيذة مثل “ورق العنب المحشي”، لكن وراء هذا الطعم المميز، تكمن مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعل منه إضافة قيمة للنظام الغذائي، خصوصا إذا استخدم طازج أو مطهى بطريقة صحية.

القيمة الغذائية لورق العنب

واضافت منى، يتميز ورق العنب بكونه منخفض السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه غني بالعناصر المفيدة، مثل:

الألياف الغذائية، التى تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

الفيتامينات، حيث يحتوي على فيتامين A، C، وK التي تدعم المناعة وصحة الجلد والعظام.

المعادن، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم المفيدة لصحة العظام والدم.

مضادات الأكسدة.

فوائد ورق العنب

فوائد ورق العنب الصحية

وتابعت، أن من فوائد ورق العنب التى تدفعنا لتناوله:-

تحسين صحة القلب، ومضادات الأكسدة الموجودة في ورق العنب تساعد في حماية الشرايين من تراكم الكوليسترول الضار، ويساهم في تعزيز تدفق الدم وتقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

دعم صحة الجهاز الهضمي، حيث أن الألياف المتوفرة فيه تحسن حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك، ويمكن أن يساهم في تخفيف اضطرابات المعدة عند تناوله مطبوخ بطريقة صحية.

تقوية العظام والأسنان، ويحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم كثافة العظام وحماية الأسنان من التسوس.

تعزيز المناعة، وفيتامين C الموجود في ورق العنب يساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، ومضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف وتحافظ على صحتها.

ضبط مستوى السكر في الدم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن أوراق العنب قد تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز، مما يجعلها خيار مناسب لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

حماية الكبد، لأن مركبات البوليفينول الموجودة في ورق العنب تدعم صحة الكبد وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي قد يضر بخلاياه.

يدعم صحة العيون، بفضل احتوائه على فيتامين A، يساهم ورق العنب في الحفاظ على صحة الشبكية والوقاية من مشاكل النظر المرتبطة بالتقدم في العمر.

محاذير تناول ورق العنب

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه للاستفادة من ورق العنب، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

يفضل اختيار أوراق العنب الطازجة أو المجمدة بدلا من المعلبة لتجنب كميات الصوديوم العالية.

يجب الاعتدال في تناوله إذا كنت تعاني من مشاكل بالكلى أو ارتفاع الأملاح، لاحتوائه على نسب من الصوديوم والبوتاسيوم.

الحرص على غسل الأوراق جيدا قبل الطهي للتأكد من إزالة أي شوائب أو مبيدات.

