فوائد ورق العنب، للوقاية من السرطان وحماية قلبك

فوائد ورق العنب، يعد ورق العنب من الأطعمة الشهيرة في المطبخ العربي، ويتميز بمذاقه اللذيذ عند تحضيره بطرق مختلفة، أبرزها "محشي ورق العنب" أو "الدولمة". إلا أن فوائد ورق العنب تتجاوز الطعم إلى مجموعة كبيرة من القيم الصحية والغذائية التي تجعله مكونًا مهمًا في النظام الغذائي لمن يبحثون عن التوازن بين اللذة والفائدة.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن ورق العنب ليس فقط مكونًا شهيًا على مائدة الطعام، بل هو كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة للجسم، فيحتوي على مجموعة كبيرة من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد ورق العنب، ومحتواه الغذائي.



أولًا: القيمة الغذائية لورق العنب



يُعتبر ورق العنب منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل 100 غرام منه على حوالي 30–40 سعرة حرارية فقط. كما أنه غني بالألياف، ومصدر ممتاز لعدد من الفيتامينات والمعادن، مثل:

فيتامين أ: المفيد لصحة الجلد والنظر والمناعة.

فيتامين ك: الضروري لتخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين ج: مضاد أكسدة قوي يعزز مناعة الجسم.

الحديد: الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا.

الكالسيوم: المهم لصحة العظام والأسنان.

المغنيسيوم والبوتاسيوم: اللذان يساهمان في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات.

كما يحتوي ورق العنب على مضادات أكسدة متعددة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.



ثانيًا: فوائد ورق العنب الصحية



محشي ورق العنب

1. دعم صحة القلب

بفضل غناه بمضادات الأكسدة، خاصة الفلافونويدات، فإن ورق العنب يساعد في حماية القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. كما أن محتواه من البوتاسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2. الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في ورق العنب لها دور في محاربة الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها. كما أن المركبات النباتية فيه تعزز مناعة الجسم وتقلل من الالتهابات، وهي عوامل ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

3. تحسين الهضم

ورق العنب غني بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. كما أن الألياف تساعد في الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

4. مفيد لمرضى السكري

يتميز ورق العنب بكونه منخفض المحتوى من الكربوهيدرات والسكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري. كما أن مضادات الأكسدة فيه قد تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل الالتهابات المرتبطة بمرض السكري.

5. تعزيز صحة العظام

بفضل محتواه العالي من الكالسيوم وفيتامين ك، يساهم ورق العنب في تقوية العظام والوقاية من الهشاشة، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

6. مكافحة الشيخوخة المبكرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ورق العنب على تأخير علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد، من خلال محاربة الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

7. تحسين صحة العيون

يحتوي ورق العنب على فيتامين أ ومركبات كاروتينية مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تساهم في الحفاظ على صحة العين والوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

8. دعم صحة الجهاز المناعي

بفضل فيتامين ج والزنك والمركبات المضادة للالتهاب، يعمل ورق العنب على تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

ثالثًا: فوائد ورق العنب للمرأة



بالإضافة إلى الفوائد العامة، فإن ورق العنب يُعد مفيدًا بشكل خاص للنساء. فهو يساهم في:

الوقاية من هشاشة العظام، خاصة بعد انقطاع الطمث.

تحسين الدورة الدموية، وتقليل أعراض احتباس السوائل التي قد تعاني منها بعض النساء.

توفير الحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم الذي يصيب النساء بشكل أكثر شيوعًا.

دعم البشرة والشعر، من خلال العناصر الغذائية التي تحسن من نضارة البشرة وتقوي بصيلات الشعر.

رابعًا: طريقة تحضيره الصحية



ورق العنب المسلوق أو المطهو على البخار هو الخيار الأفضل للحصول على فوائده. يُفضل الابتعاد عن الإضافات التي قد تزيد من محتوى الدهون أو الصوديوم، مثل الحشو باللحم الدسم أو إضافة كميات كبيرة من الزيت. يمكن حشوه بالأرز البني، والخضروات، والأعشاب، مع القليل من زيت الزيتون.

ويُنصح عند شراء ورق العنب المعلب بغسله جيدًا بالماء للتخلص من الصوديوم الزائد، أو استخدام الورق الطازج أو المجمد للحصول على أفضل فائدة صحية.

خامسًا: التحذيرات والاحتياطات



رغم فوائده الكثيرة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو يتبعون نظامًا قليل الصوديوم الانتباه عند تناول ورق العنب المعلب. كما أن كثرة تناوله مع حشوات غنية بالدهون قد تفقده قيمته الصحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.