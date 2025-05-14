الأربعاء 14 مايو 2025
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صحة ومرأة

لماذا يجب أن تجعل ورق العنب جزءا من نظامك الغذائي؟ 7 فوائد للجسم

ورق العنب
ورق العنب

ورق العنب من الأكلات الغنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي، يمكن تناولها طازجة أو محشوة بالأرز والخضراوات واللحوم.


القيمة الغذائية لورق العنب

وتقول أخصائية التغذية أفني كول: هذه الأوراق قليلة السعرات الحرارية، وغنية بالعناصر الغذائية بحسب Health shots.

السعرات الحرارية: 14 سعرة حرارية
البروتين: 1 جرام
الكربوهيدرات: 2 جرام
الألياف: 1 جرام
فيتامين أ: 77 % 
فيتامين سي: 6%
فيتامين ك: 120 % 
الكالسيوم: 4% 
الحديد: 5 %
 


 فوائد ورق العنب


1. غني بمضادات الأكسدة


"هذه الأوراق غنية بالفلافونويدات والأحماض الفينولية وفيتامين ج، التي تحيّد الجذور الحرة وتقلل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد الأسباب الجذرية للأمراض المزمنة

 وخلال دراسة نُشرت في مجلة Food And Chemical Toxicology، وجد الباحثون أن مستخلص ورق العنب يُمارس تأثيره الوقائي من خلال تحسين خصائصه المضادة للأكسدة.

2. يحافظ على صحة العظام


ليس الكالسيوم العنصر الغذائي الوحيد الذي تحتاجه لعظام قوية وصحية. 

وورق العنب مصدر ممتاز لفيتامين ك، وهو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على كثافة المعادن في العظام، كما أنه يساعد في منع فقدان كثافة العظام أو الكسور، وخاصةً لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. يدعم صحة العين


ليس الجزر وحده غنيًا بفيتامين أ وبيتا كاروتين، بل يمكن العثور عليهما أيضًا في ورق العنب، وهما ضروريان لصحة العين. ويدعمان وظيفة الشبكية، ويمنعان العمى الليلي، ويقللان من خطر تنكس العين المرتبط بالعمر".


4. يساعد على الهضم


هذه الأوراق غنية بالألياف الغذائية التي تُعزز حركة الأمعاء، وتمنع الإمساك. 

وتساعد الألياف الموجودة في هذه الأوراق أيضًا في الحفاظ على توازن البكتيريا المعوية، مما يضمن صحة الميكروبيوم

5. خصائص مضادة للالتهابات


للأوراق تأثير مضاد للالتهابات، وذلك لاحتوائها على مكونات مفيدة مثل حمض الكينيك، والكامبفيرول، والكيرسيتين، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers In Chemistry. 

يمكن للبوليفينولات الموجودة في أوراق العنب أن تخفض علامات الالتهاب في الجسم، مما يُقلل من أعراض التهاب المفاصل، وداء الأمعاء الالتهابي، وآلام الجسم العامة الناتجة عن الالتهاب المزمن.

6. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية


يحتوي ورق العنب على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم. 

ويساعد هذان العنصران على تنظيم ضغط الدم وخفض الكوليسترول، مما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر السكتة الدماغية.

ورق العنب 
ورق العنب 


 

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7. ينظم سكر الدم


وفقًا لدراسة نشرتها ResearchGate، تتمتع أوراق العنب بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري، فهي تحتوي على مركبات البوليفينول التي تُحسّن حساسية الأنسولين وتقلل من ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد الوجبات، مما يجعلها مثالية لمرضى السكري من النوع الثاني.

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