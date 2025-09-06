طريقة عمل أم علي، حلوى سريعة التحضير لعزوماتك أواخر الصيف

طريقة عمل أم علي، تُعتبر حلوى أم علي من أشهر الحلويات الشرقية في مصر والعالم العربي، وهي وصفة تاريخية توارثتها الأجيال، تتميز بمذاقها الغني ومكوناتها البسيطة والمتوفرة في كل بيت.



ويرتبط اسم حلوى أم علي بقصة تاريخية تعود إلى العصر المملوكي، حيث قيل إن زوجة أحد السلاطين المماليك أمرت بصنع هذه الحلوى احتفالًا بانتصار سياسي، ومنذ ذلك الحين ارتبطت أم علي بالمناسبات والأعياد.

أم علي



المكونات الأساسية لعمل أم علي

تتنوع طرق تحضير أم علي من أسرة إلى أخرى، لكنها تعتمد على مكونات رئيسية ثابتة وهي:

عجينة مخبوزة أو رقائق العجين: يمكن استخدام الجلاش (الفيلو) أو الكرواسون أو حتى العيش الفينو بعد تحميصه.

الحليب: يعطي القوام الكريمي والمذاق الغني.

السكر: لتحلية الحليب حسب الرغبة.

المكسرات: مثل اللوز، الجوز، الفستق، والبندق لإضافة قرمشة ونكهة مميزة.

جوز الهند والزبيب: لزيادة الطابع الشرقي للحلوى.

الكريمة أو القشطة: تمنح الوجه طبقة ذهبية شهية عند الخبز.

طريقة عمل أم علي التقليدية

تحضير العجينة:

يتم تقطيع الكرواسون أو الجلاش أو الخبز المحمص إلى قطع صغيرة، ثم يوضع في صينية فرن مناسبة.

يفضل تحميص الجلاش أو الخبز قليلًا حتى يكتسب طعمًا مقرمشًا.

إضافة المكسرات:

يوزع خليط من المكسرات المجروشة مع جوز الهند والزبيب فوق العجينة المقطعة.

يمكن الاكتفاء بنوع أو نوعين من المكسرات حسب المتاح.

تحضير الحليب:

يُسخن الحليب على النار مع السكر حتى يذوب تمامًا، ثم يُسكب ساخنًا فوق العجينة والمكسرات حتى تتشرب.

إضافة الوجه:

توضع طبقة من القشطة أو الكريمة الطازجة على سطح الصينية.

يمكن أيضًا رش القليل من المكسرات فوق الوجه للتزيين.

الخبز في الفرن:

تدخل الصينية إلى فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية تقريبًا) لمدة 20 – 25 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.

التقديم:

تُقدَّم أم علي ساخنة، ويمكن إضافة رشة قرفة أو فستق مطحون للتزيين قبل التقديم.

طاجن أم علي

نصائح لنجاح وصفة أم علي

للحصول على مذاق غني، يفضل استخدام الحليب كامل الدسم.

إذا أردت قوامًا أكثر كريمية، يمكن إضافة القليل من الكريمة السائلة مع الحليب.

يمكن التحكم في مستوى التحلية بحسب الذوق، فالبعض يفضلها معتدلة السكر.

إضافة مكعب زبدة صغيرة مع الحليب الساخن تمنح الحلوى لمسة مميزة.

القيمة الغذائية لأم علي

تُعد أم علي من الحلويات الدسمة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون بسبب وجود العجين والمكسرات والحليب كامل الدسم. لكنها في المقابل غنية بالطاقة والفيتامينات والمعادن من المكسرات، كما أن الحليب يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين. ولذلك، ينصح بتناولها بكميات معتدلة خاصة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن أو مرضى السكري.

أشكال متنوعة لوصفة أم علي

أم علي بالجلاش: وهي الأكثر شيوعًا، حيث يتم تحميص طبقات الجلاش بالزبدة ثم استخدامها كأساس للوصفة.

أم علي بالكرواسون: تتميز بقوام أكثر طراوة وغنى بسبب الزبدة الموجودة في الكرواسون.

أم علي بالعيش الفينو: تعتبر من الطرق الاقتصادية وسهلة التحضير.

